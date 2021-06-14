В России за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 13 721, пишет ТАСС.
Общее число инфицированных COVID-19 в стране-соседке составляет 5 222 408.
Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 8312 россиян. Всего выздоровели 4 809 647 человек. Доля выписанных пациентов продолжает превышать 90% от общего числа заразившихся.
Что касается летальных исходов вследствие COVID-19, их за сутки в России зарегистрировали 371. Всего от инфекции в стране умер 126 801 пациент.
Фото: ТАСС
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В России выявили более 13,7 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
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