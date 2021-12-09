В России выявили 30 209 случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 30 209 человек. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
– За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни, – уточняется в сообщении.
За все время диагноз COVID-19 в стране подтвердили 9 925 806 раз.
Также за последние сутки зафиксирована 1181 смерть от коронавируса. Общее число летальных исходов от COVID-19 в России составило 286 004.