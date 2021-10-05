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  2. В России выявили 25 110 случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 25 110 случаев заражения COVID-19 за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России поставили 25 110 пациентам. Общее число инфицированных в стране за все время составило 7 637 427. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.


"За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа коронавирусная инфекция в России унесла жизни 895 человек. За весь период распространения COVID-19 умерли 211 696 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.
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Фото: РЕЙТЕР
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