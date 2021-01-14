Количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 24 763 – до 3 495 816, передает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
Новое число инфицированных стало максимумом с 2 января, когда сообщали о 26 301 заболевшем.
За сутки коронавирус унес жизни 570 людей, что на четыре человека больше, чем днем ранее. Согласно информации штаба, от COVID-19 скончались 63 940 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) сохранилась на уровне 1,83%.
Количество вылечившихся после COVID-19 россиян возросло за сутки на 27 956. Всего уже выздоровели 2 882 044 человека.
Фото: БЕЛТА
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В России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом за сутки
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