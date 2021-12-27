В России выявили 23 210 случаев заражения COVID-19 за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 23 210 пациентов. Такие данные приведены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в России выявлено 23 210 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
За все время в стране выявлено 10 415 230 случаев заражения COVID-19.
Кроме того, за последние сутки из-за коронавируса умерли 937 человек. Общее число летальных исходов в России из-за нового заболевания составило 305 155.
Вылечились за последние 24 часа 33 715 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19, а за все время выздоровели 9 293 486 человек.