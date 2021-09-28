В России выявили 21 559 случаев заражения COVID-19 за сутки

уточняется в сообщении.За весь период положительный результат теста на коронавирус в стране получен 7 464 708 раз. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 852 пациентов. Общее число летальных исходов от COVID-19 в России составило 205 531.