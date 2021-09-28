В России выявили 21 559 случаев заражения COVID-19 за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России поставили 21 559 пациентам. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 559 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1709 (7,9%) без клинических проявлений", – уточняется в сообщении.
За весь период положительный результат теста на коронавирус в стране получен 7 464 708 раз. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.
Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 852 пациентов. Общее число летальных исходов от COVID-19 в России составило 205 531.