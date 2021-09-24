В России выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 21 379 человек. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"За последние сутки в России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
За все время диагноз COVID-19 был поставлен в стране 7 376 374 раза. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.
Кроме того, за последние 24 часа коронавирус в России унес жизни 828 пациентов. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 202 273.