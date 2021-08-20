В России выявили 20 992 новых случая заражения COVID-19

Днем ранее данный показатель был несколько выше: инфекцией заразились 21 058 человек. Темп прироста снизился и сложился на уровне 0,31 процента.Кроме того, за последние 24 часа коронавирус унес жизни 785 пациентов. Сутками ранее сообщалось о смерти 791 человека, у которого был диагностирован COVID-19.За все время в России коронавирусной инфекцией заразились 6 705 523 человека, из них 174 485 умерли, а 5 983 405 пациентов выздоровели.