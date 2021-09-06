В России выявили 17 856 заразившихся коронавирусом за сутки

В относительном выражении прирост числа новых случаев составил 0,25%.Отмечается, что за сутки был выявлен 891 случай в Московской области, 690 - в Санкт-Петербурге, 514 - в Свердловской области, 477 - в Ростовской области, 465 - в Воронежской области.Сейчас лечение проходят 557 458 человек.Число поправившихся жителей за сутки стало больше на 14 276. Всего уже выздоровели 6 285 007 человек. Доля выписанных пациентов, по актуальной информации штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа инфицированных.Число смертей из-за коронавируса возросло на 790, при чем днем ранее эта цифра была на 3 больше.Всего от инфекции скончались 187 990 пациентов. Условная летальность сохраняется на уровне 2,67%.Число заразившихся коронавирусом в столице России увеличилось за 24 часа на 1 463 против 1 542 днем ранее. Всего выявили 1 576 818 случаев заражения. Так, прирост составляет 0,1%.Число смертей за сутки увеличилось на 46 случаев, днем ранее в Москве было зафиксировано 48 летальных исходов, всего с начала пандемии - 27 742 (1,76% заболевших).Фото из архива