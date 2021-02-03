Количество случаев коронавируса в РФ увеличилось на 16 474 – до 3 901 204, передает РИА Новости.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 16 474 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1748 (10,6%) без клинических проявлений, – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в России зафиксировано 3 901 204 случая заболевания. Темп прироста составил 0,42%.
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В России выявили 16 474 новых случая COVID-19
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Фото: РЕЙТЕР