Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки составило 13 233. Это минимальный показатель с 10 октября, пишет ТАСС.
При этом всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились 4 099 323 человека. Выздоровели за этот период 3 624 663 пациента (17 627 за последние сутки), а умерли – 80 979 (459 за сутки). Условная летальность выросла до уровня 1,98%.
Фото: ТАСС
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В России выявили 13 233 случая заражения COVID-19 за сутки – минимум с 10 октября
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