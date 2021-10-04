В России ввели День отца

Президент Российской Федерации Владимир Путин указом установил День отца. Теперь праздник будут отмечать в 3-е воскресенье октября. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на документ, который размещен на портале правовой информации.
Отмечается, что такое решение принято для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".
В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, но тогда коллеги не поддержали идею, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.
В этом году с такой инициативой выступило министерство труда. В пояснительной записке авторы отметили, что необходимость введения дня отца связана с 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.
Уточняется, что в некоторых регионах России такой праздник отмечали и ранее.
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