Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В России ввели День отца

В России ввели День отца

Президент Российской Федерации Владимир Путин указом установил День отца. Теперь праздник будут отмечать в 3-е воскресенье октября. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на документ, который размещен на портале правовой информации. 


Отмечается, что такое решение принято для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, но тогда коллеги не поддержали идею, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.

В этом году с такой инициативой выступило министерство труда. В пояснительной записке авторы отметили, что необходимость введения дня отца связана с 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

Уточняется, что в некоторых регионах России такой праздник отмечали и ранее. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы