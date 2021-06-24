За минувшие сутки в России зарегистрировали более 20 тысяч случаев заражения COVID-19 – впервые с 24 января. Точные цифры приводит ТАСС.
Заболеваемость: 20 182 случая, более 8,5 тысячи из которых приходятся на Москву. Всего же с начала пандемии в стране насчитывается 5 388 695 подтвержденных случаев COVID-19.
Выздоровели за минувшие сутки 13 505 россиян (максимальный показатель с марта текущего года). За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны вылечились 4 915 615 пациентов.
Что касается числа летальных исходов из-за заболевания, их в России за сутки зафиксировали 568. Всего – 131 463. Отметим также, что в Москве за сутки скончались 92 пациента с коронавирусом – это новый максимум с начала пандемии.
Напомним, вчера появилась информация о том, что за последнюю неделю в России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%, а смертности – более чем на 20%. Точные данные мы давали здесь.
Фото: ТАСС
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В России впервые с января 2021-го выявили больше 20 тысяч случаев коронавируса за сутки
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