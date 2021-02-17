В России впервые с октября зафиксировали менее 13 тысяч новых случаев коронавируса

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в РФ увеличилось на 12 828. За весь период распространения COVID-19 в стране выявлен 4 112 151 случай заболевания инфекцией, передает РИА Новости.
За прошедшие сутки зарегистрирован минимальный показатель с 9 октября, когда было зафиксировано 12 126 случаев.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –12 828 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1302 (10,1%) без клинических проявлений, – отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Фото: БЕЛТА
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