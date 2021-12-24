В России впервые с октября выявили менее тысячи смертей от COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировали 998 смертей от коронавируса. Этот показатель впервые с 18 октября опустился ниже тысячи, пишет ТАСС.

За сутки коронавирус подтвердился у 24 703 россиян – менее 25 тысяч новых случаев инфицирования за 24 часа в стране выявили впервые с 1 октября. Что касается выздоровевших, их за этот период насчитывается 41 213.

За все время распространения коронавирусной инфекции на территории страны-соседки COVID-19 зарегистрировали у 10 343 353 человек. Скончались за это время 302 269 пациентов.

Фото: ТАСС