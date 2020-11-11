Точная цифра – 19 851. При этом выздоровели за сутки 18 616 человек, а умерли – 432, пишет ТАСС.
Сообщается, что это первый случай выявления меньше 20 тысяч новых случаев заражения в стране за сутки с 5 ноября.
Всего в России с начала распространения коронавируса в стране насчитывается 1 836 960 случаев заражения инфекцией, как уточняет федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Вылечились 1 369 357 человек (это 74,5% всех инфицированных), а скончались 31 593 пациента (1,72% всех заразившихся).
Фото: ТАСС
Опубликовано:
1274
В России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тысяч случаев коронавируса за сутки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter