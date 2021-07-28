Точная цифра – 22 420. Таким образом, в России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч инфицированных за сутки. Статистикой по заболеваемости коронавирусом в стране-соседке поделилось агентство ТАСС.
При этом число выздоровевших за сутки в России – 20 579 человек, умерших за этот период насчитывается 798.
За весь период распространения инфекции на территории страны-соседки коронавирус подтвердился у 6 195 232 россиян, вылечились 5 547 529 человек, а умерли 156 178 пациентов.
Фото: ТАСС
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В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19 за сутки
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