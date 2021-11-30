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  2. В России впервые с 15 октября выявили менее 33 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России впервые с 15 октября выявили менее 33 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 32 648 человек. Такие данные размещены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


Напомним, 15 октября в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 32 196 пациентов.

"За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.

За последние 24 часа в России коронавирусная инфекция унесла жизни 1229 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 275 193.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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