В России впервые с 15 октября выявили менее 33 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 32 648 человек. Такие данные размещены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Напомним, 15 октября в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 32 196 пациентов.
"За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
За последние 24 часа в России коронавирусная инфекция унесла жизни 1229 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 275 193.