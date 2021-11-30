В России впервые с 15 октября выявили менее 33 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Напомним, 15 октября в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 32 196 пациентов.уточняется в сообщении.За последние 24 часа в России коронавирусная инфекция унесла жизни 1229 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 275 193.