В России возраст начала техосмотра легковых авто подняли до пяти лет

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, раньше могли не проходить ТО автомобили в возрасте до трех лет. Соответствующие поправки приняла российская Госдума.





Теперь легковые автомобили обязаны проходить техосмотр раз в два года в возрасте от 5 до 10 лет (ранее было от 3 до 7), старше 10 лет — ежегодно (ранее старше 7).

Для автомобилей такси проходить ТО каждые полгода теперь обязательно в возрасте старше пяти лет, для более свежих авто — раз в год.

Грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонн, мототранспорт, прицепы и полуприцепы в возрасте от четырех до 10 лет обязаны проходить ТО раз в два года, более старые — ежегодно.

Ежегодно должны проходить техосмотр автобусы, оборудованные для перевозок грузовики, грузовики грузоподъемностью более 3,5 тонн, учебные автомобили в возрасте не старше пяти лет, старше пяти лет — раз в полгода.

Также два раза в год должны проходить ТО специализированные транспортные средства и прицепы, предназначенные для перевозок опасных грузов.

ФОТО: АвтоВАЗ



