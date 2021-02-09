Количество случаев заражения COVID-19 в России за сутки составило 15 019. Это минимальный прирост с 17 октября, уточняет ТАСС.
Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 3 998 216 человек. Выздоровели за это время 3 493 886 пациентов (21 795 за прошедшие сутки), а скончались – 77 598 (530 за минувшие сутки).
Отмечается, что условная летальность заболевания увеличилась до 1,94%.
Фото: ТАСС
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В России в сутки зафиксировали 15 019 случаев заражения коронавирусом
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