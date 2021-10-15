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  2. В России установлены новые печальные рекорды по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от него за сутки

В России установлены новые печальные рекорды по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от него за сутки

За минувшие сутки в России выявили 32 196 случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии, пишет ТАСС.


Всего с начала распространения коронавирусной инфекции на территории России ей заразились 7 925 176 человек.

Кроме того, максимальный показатель с начала пандемии зарегистрирован и по суточному числу смертей из-за COVID-19: скончались 999 россиян. Всего – 221 313. 

Сообщается, что за сутки в России от коронавируса вылечились 22 268 человек, общее число с начала пандемии – 6 960 024. 

Фото: ТАСС
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