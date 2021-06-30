За 24 часа в РФ скончались 669 пациентов с COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии, передает ТАСС.
За прошедшие сутки в России выявили 21 042 новых случая коронавируса, 16 356 инфицированных были выписаны.
Всего же с начала распространения коронавирусной инфекции в стране-соседке COVID-19 заразились 5 514 599 человек, выздоровели 5 000 393 пациента, а умерли 135 214.
Фото: ТАСС
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В России установлен новый печальный рекорд по количеству смертей из-за коронавируса за сутки
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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