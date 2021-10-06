В России установлен новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали новый максимум летальных исходов от COVID-19. Коронавирусная инфекция унесла жизни 929 пациентов. Общее число летальных исходов за все время в стране достигло 212 625. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
"За последние сутки подтверждено 929 смертей. За весь период по России умерли 212 625 человек", – уточняется в сообщении.
Кроме того, за последние 24 часа в России 25 133 человека получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. За все время диагноз COVID-19 поставили 7 662 560 раз.