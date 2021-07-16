За минувшие сутки в России коронавирусная инфекция унесла жизни 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Новый показатель стал максимальным с начала распространения заболевания в стране. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа положительный результат ПЦР-теста на коронавирус в России получили 25 704 человека. Днем ранее сообщалось о 25 293 зараженных. Темп прироста сложился на уровне 0,44%.
Вместе с тем за прошедшие сутки COVID-19 унес жизни 799 пациентов. За все время в России зафиксировали 146 868 летальных исходов от инфекции.
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В России установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
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