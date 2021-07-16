В России установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Уточняется, что за прошедшие 24 часа положительный результат ПЦР-теста на коронавирус в России получили 25 704 человека. Днем ранее сообщалось о 25 293 зараженных. Темп прироста сложился на уровне 0,44%.Вместе с тем за прошедшие сутки COVID-19 унес жизни 799 пациентов. За все время в России зафиксировали 146 868 летальных исходов от инфекции.