В Кабардино-Балкарии умер Джамбулат Хатохов, который в свое время попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый большой ребенок в мире», сообщает РИА Новости.
Фото из Instagram-аккаунта Джамбулата Хатохова
«Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», – написал в своем Instagram-аккаунте тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.
Причина смерти Джамбулата Хатохова, скончавшегося на 22-м году жизни, не называется.
Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году. К двум годам Хатохов весил 34 килограмма, в семь лет – 115 килограммов, а в тринадцать – около 180 килограммов.
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В России умер «самый большой ребенок в мире»
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