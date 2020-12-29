В России умер «самый большой ребенок в мире»

Фото из Instagram-аккаунта Джамбулата Хатохова

, – написал в своем Instagram-аккаунте тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.Причина смерти Джамбулата Хатохова, скончавшегося на 22-м году жизни, не называется.Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году. К двум годам Хатохов весил 34 килограмма, в семь лет – 115 килограммов, а в тринадцать – около 180 килограммов.