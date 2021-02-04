Ребенок, который 9 января в Новой Москве влетел в дерево во время катания на тюбинге, привязанном к машине, умер в больнице, передает ТАСС.
– В реанимации Морозовской детской городской больницы скончался 15-летний мальчик, который был госпитализирован с переломом костей черепа, отеком мозга, травматическим шоком и другими тяжелыми травмами. Врачи почти месяц боролись за его жизнь. Эти травмы ребенок получил, катаясь на ватрушке за автомобилем, – сказал источник в правоохранительных органах.
Ранее отмечалось, что 9 января в 1-м Миргородском переулке в Москве ребенок 15 лет катался на тюбинге, привязанном к легковому Ford. Автомобиль ехал на скорости около 60 км/ч, когда ребенок врезался в дерево. Водитель ушел с места происшествия, однако вскоре был задержан. Удалось установить, что он катал за машиной сразу двух подростков, а в момент инцидента в салоне транспортного средства находился еще один несовершеннолетний.
Фото: БЕЛТА
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В России умер ребенок, катавшийся на привязанной к машине ватрушке
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