В России у испытавших вакцину добровольцев выявили антитела к коронавирусу

У второй группы российских добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко, выявили антитела к коронавирусу. Об этом сообщили в 48-м ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии. Там отметили, что компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком, сообщает издание "Красная звезда".





Напомним, вакцина была разработана при взаимодействии Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Еще 20 добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса, будут выписаны из госпиталя им. Н. Н. Бурденко в понедельник 20 июля, передает ТАСС. После этого ученые проведут обработку полученных результатов, а затем должна последовать государственная регистрация вакцины.