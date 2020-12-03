Необычный гость нанес визит в кафе в Хабаровском крае, пишет rg.ru.
Фото носит иллюстративный характер
Правда, в само заведение заходить амурский тигр не собирался – его привлекли дворовые псы, подъедающие отходы из кафе. Отмечается, что, выслеживая собак, агрессии к людям зверь не проявлял.
Как уточнили в Центре «Амурский тигр», в итоге неожиданной встречи никто не пострадал, а тигр ушел в лес.
Фото: pixabay.com
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В России тигр пришел поужинать к придорожному кафе
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