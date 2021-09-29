В России суточный прирост заражений коронавирусом превысил 22,4 тысячи

За прошедшие сутки в России положительный результат теста на коронавирус получили 22 430 пациентов. Общее число инфицированных за все время составило 7 487 138. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
– За последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни, – уточняется в сообщении.
Темп прироста сложился на уровне 0,30%.
Кроме того, за последние 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 857 человек в стране. За все время зафиксировано 206 388 летальных исходов.