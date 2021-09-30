Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В России суд признал законным отстранение работников после отказа от вакцинации

В России суд признал законным отстранение работников после отказа от вакцинации

Суд в Туле отказался удовлетворить 12 из 17 исков работников, которых отстранили от выполнения служебных обязанностей из-за отказа привиться от коронавируса, пишет Lenta.ru.

Архивное фото

Сотрудники предприятия «Щегловский вал» требовали признать незаконным решение работодателя и допустить их к работе. Также они хотели получить зарплату, которую им не выплачивали, и получить компенсацию морального вреда.

Летом 2021-го в Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что работодатели могут отстранять от работы сотрудников, не привившимся от COVID-19. Уточняется, что это не относится к россиянам, у которых есть медицинский отвод.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы