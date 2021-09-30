В России суд признал законным отстранение работников после отказа от вакцинации

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Сотрудники предприятия «Щегловский вал» требовали признать незаконным решение работодателя и допустить их к работе. Также они хотели получить зарплату, которую им не выплачивали, и получить компенсацию морального вреда.Летом 2021-го в Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что работодатели могут отстранять от работы сотрудников, не привившимся от COVID-19. Уточняется, что это не относится к россиянам, у которых есть медицинский отвод.