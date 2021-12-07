В России сократили срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус

Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с 72 до 48 часов. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.
"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", – уточняется в документе.
За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 подтвердили у 31 096 пациентов. Общее число заражений коронавирусом в стране составило 9 864 845. От COVID-19 в РФ за прошедшие сутки умерли 1182 пациента, за все время инфекция унесла жизни 283 644 человек.