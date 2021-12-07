В России сократили срок действия результатов ПЦР-тестов на коронавирус

– уточняется в документе.За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 подтвердили у 31 096 пациентов. Общее число заражений коронавирусом в стране составило 9 864 845. От COVID-19 в РФ за прошедшие сутки умерли 1182 пациента, за все время инфекция унесла жизни 283 644 человек.