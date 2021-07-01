В России штамм "Дельта" выявили почти у всех пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Согласно словам заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, он подозревает, что 90% больных коронавирусом, находящихся в отделениях и стационарах, заражены штаммом "Дельта".– выразил опасения специалист.Согласно актуальной на 25 июня информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в стране заполнено по меньшей мере 15% коек от общего количества мест с ИВЛ.