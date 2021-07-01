В России большинство всех заболевших коронавирусом, которым необходима искусственная вентиляция легких, вероятно, заразились мутацией инфекции "Дельта". В настоящее время COVID-19 у этих пациентов проходит достаточно тяжело, информирует ТАСС.
Согласно словам заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, он подозревает, что 90% больных коронавирусом, находящихся в отделениях и стационарах, заражены штаммом "Дельта".
– Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было 2–3 месяца назад, к большому сожалению, сегодня мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19. Больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких. Я могу осторожно предположить, что сегодня практически все наши пациенты на ИВЛ имеют этот штамм "Дельта", – выразил опасения специалист.
Согласно актуальной на 25 июня информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в стране заполнено по меньшей мере 15% коек от общего количества мест с ИВЛ.
Опубликовано:
1476
В России штамм "Дельта" выявили почти у всех пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter