В Тюмени шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа жилого дома. Областная прокуратура поручила провести проверку в связи с инцидентом, передает ТАСС.
– Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту падения шестилетнего мальчика из окна квартиры на девятом этаже в доме на ул. Николая Ростовцева. Инцидент произошел вечером 27 мая в Тюмени. Ребенок получил травмы и доставлен в больницу, – обратили внимание в пресс-службе ведомства.
Также отмечается, что ребенок в настоящее время находится в медикаментозной коме.
Прокуратура области поручила прокурору Ленинского округа Тюмени провести проверку, в ходе которой ведомство должно установить обстоятельства инцидента и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: РИА Новости
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В России шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
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