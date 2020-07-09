В России разработали устройство, которое сможет отправлять экстренные сообщения в местах, где нет мобильной связи

Структура Роскосмоса – АО "Спутниковая система "Гонец" – разработала устройство для экстренной связи, которое может передавать сообщения там, где отсутствует мобильная связь.

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С помощью устройства можно отправить СМС или какой-либо файл, связь осуществляется через спутники "Гонец-М", проинформировал разработчик.

Для передачи устройство необходимо связать с телефоном или иным гаджетом (между собой они коннектятся по WiFi) и запустить специальное приложение, передает ТАСС. При этом можно как отправлять, так и получать информацию.

Планируется, что устройство можно будет использовать и как рацию – соответствующее мобильное приложение уже разрабатывается.

"Гонец" – это единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи.