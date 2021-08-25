В России разработали лазерного робота для борьбы со снайперами

Лазерно-оптическая установка, показанная на форуме "Армия-2021", действует в автоматическом режиме. Радиус действия - 2500 метров.Как сообщает пресс-служба ГК Ростех, эффективность противодействия зависит от удаленности цели, но в любом случае все поле зрения оптического прибора становится полностью засвеченным интенсивным встречным излучением, что абсолютно исключает возможность его использования для наблюдения или прицеливания.Обнаружитель "Сосна-Н" также способен фиксировать бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы.