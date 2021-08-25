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  2. В России разработали лазерного робота для борьбы со снайперами

В России разработали лазерного робота для борьбы со снайперами

Российские конструкторы разработали роботизированный обнаружитель снайперов "Сосна-Н". Комплекс способен не только обнаруживать любые оптические устройства, но и подавлять их с помощью лазерного излучения.


Лазерно-оптическая установка, показанная на форуме "Армия-2021", действует в автоматическом режиме. Радиус действия - 2500 метров.

Как сообщает пресс-служба ГК Ростех, эффективность противодействия зависит от удаленности цели, но в любом случае все поле зрения оптического прибора становится полностью засвеченным интенсивным встречным излучением, что абсолютно исключает возможность его использования для наблюдения или прицеливания.

Обнаружитель "Сосна-Н" также способен фиксировать бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы.

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