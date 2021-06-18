Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны занимается созданием средства против коронавирусной инфекции. Новое лекарство планируют выпускать в виде пастилы, жевательной резинки и таблеток, сообщает ТАСС.
– Да, работы в данном направлении ведутся, – подтвердил информацию директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич.
Созданием необычного лекарства занимается 48-й ЦНИИ Минобороны, который до этого совместно с Центром имени Гамалеи участвовал в разработке препарата «Спутник V».
Сергей Борисевич подчеркнул, что мукозальная вакцина против коронавируса также будет выпущена в форме жевательных таблеток и пастилы.
– После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции, – уточнил Сергей Борисевич.
Фото: pixabay.com
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В России разрабатывают жвачку и пастилу от коронавируса
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