В России с начала пандемии COVID-19 было сделано свыше 160,3 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
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– В РФ проведено более 160,3 млн тестов на коронавирус, – сказано в сообщении. За минувшие сутки – 435 тыс. исследований.
Отмечается, что медики сейчас наблюдают за 1,2 млн человек с подозрением на коронавирус.
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В России провели более 160,3 млн тестов на коронавирус
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