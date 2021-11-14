В России произошел взрыв на складе металлургического комбината - под завалами могут быть люди

Здание НЛМК. Фото: архив

ТАСС

Источник в экстренных службах пояснил агентству, чтоПо его словам, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.Известно, что в результате пожара пострадал один человек. Также у ТАСС есть информация о том, что под завалами могут находиться два человека, но в компании это не подтверждают.В пресс-службе НЛМК уточнили:На НЛМП не так давно (в августе) уже произошло несколько взрывов. Тогда никто не пострадал.