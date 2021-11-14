В России произошел взрыв на складе металлургического комбината - под завалами могут быть люди

Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) вечером 14 ноября, пишет ТАСС.
Здание НЛМК. Фото: архив ТАСС
Источник в экстренных службах пояснил агентству, что «произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада». По его словам, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.
Известно, что в результате пожара пострадал один человек. Также у ТАСС есть информация о том, что под завалами могут находиться два человека, но в компании это не подтверждают.
В пресс-службе НЛМК уточнили: «Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются».
На НЛМП не так давно (в августе) уже произошло несколько взрывов. Тогда никто не пострадал.