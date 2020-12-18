Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки возросло на 28 552. За весь период распространения вируса было зарегистрировано 2 791 220 случаев, пишет ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Днем ранее в России зафиксировали 28 214 инфицированных. Как сообщается, всего в России с начала пандемии заболели 1,9% населения.
Число выписанных пациентов в стране, у которых ранее был обнаружен COVID-19, возросло за сутки на 26 093. Всего уже вылечились 2 228 633 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 79,8% от общего количества заразившихся.
Число смертей из-за COVID-19 в России за сутки увеличилось на 611 против 587 днем ранее. Всего инфекция унесла 49 762 жизни. Условная летальность коронавируса сохранилась на уровне 1,78%.
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В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом: за сутки выявили 28 552 случая заражения
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ