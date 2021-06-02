В России в дачном доме в Вологодской области взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали пять детей в возрасте 13–14 лет, информирует ТАСС.
– Газовый баллон взорвался в одном из домов в дачном кооперативе в Сокольском районе. Пострадали пять детей 13–14 лет, всех госпитализировали в детскую больницу Вологды, двое или трое – в реанимации, – уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
После взрыва газового баллона случился пожар. Согласно информации пресс-службы главного управления МЧС по Вологодской области, 1 июня в 21:51 по местному времени диспетчер по охране города Сокол получил сообщение о возгорании, случившемся в Сокольском районе, в дачном товариществе "Урожайный", около деревни Бильнево. Горело одноэтажное заброшено строение.
– Позднее в скорую помощь обратилась женщина, она рассказала, что к ней обратились пятеро подростков. Она вызвала им бригаду скорой помощи, подростки госпитализированы в Вологодскую ЦРБ с ожогами различной степени тяжести. Предварительно причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, – отметили в пресс-службе областного главка МЧС.
Фото: ТАСС
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В России при взрыве газового баллона пострадали пять детей
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