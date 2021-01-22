Некоторые российские ретейлеры обратились к торговым сетям с предложением поставлять корнеплоды, не сортированные по калибру в сетках. Это, по их словам, позволит сэкономить на упаковке и, соответственно, продавать картофель дешевле, пишет «Коммерсантъ».
Согласно информации руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, предложение заключается в следующем. Ретейлеры рассматривают возможность поставки в магазины корнеплодов широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованных в сетку по 2,5, 3 и 5 кг. Сейчас требования к калибровке партий более жесткие, поэтому картофель строго сортируется по размерам. Если этого не делать, утверждает Губина, на этапе упаковки производители смогут сэкономить до 50%. Это даст возможность продавать товар дешевле и стабилизировать цены.
Предложения направлены в Ассоциацию компаний розничной торговли.
Фото: pixabay.com
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В России предложили продавать картофель «экономкласса»
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