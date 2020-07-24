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  2. В России предлагают ввести подоходный налог на роботов, работающих за людей

В России предлагают ввести подоходный налог на роботов, работающих за людей

Использование роботов вместо рабочей силы в России предложили обложить налогом. Такое предложение поступило в министерство финансов.


Предлагается ввести налог, сопоставимый с 13% подоходным налогом со средней зарплаты, сообщают "Известия" со ссылкой на "Институт прогрессивного образования".

Роботизированные технологии активно заменяют людей, причем не только в промышленности. В итоге в ближайшие 10-15 лет около 20 млн россиян могут быть уволены, пишет ТАСС. Чтобы компенсировать угрозу безработицы, механизмы для защиты населения необходимо прорабатывать уже сейчас.

Деньги от нового налога можно аккумулировать в созданном для этого "Фонде переподготовки уязвимых профессий". К таким профессиям эксперты отнесли продавцов, кассиров, охранников, экскурсоводов и банковских сотрудников.

В свою очередь в Минтруда считают, что, несмотря на распространенное заблуждение, что роботы когда-нибудь полностью заменят людей, автоматизация способствует развитию новых профессиональных областей и целых отраслей.

ФОТО: pixabay


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