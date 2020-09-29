Постамент, подчеркивающий важность любого животного и насекомого в природе, возвели в Уфе, сообщает Lenta.ru.
Основание памятника – это полуметровый каменный постамент, который нашли на вершине горы Дунан Суйган. Сверху на нем установлена пятисантиметровая серебряная фигурка клеща. Также на памятнике прибита табличка с надписью: «Я просто, как и ты, хочу жить!»
Своей работой авторы хотели показать, что клещ тоже является важной частью природы, как бы негативно к нему ни относились в обществе, пишет портал gorobzor.ru.
– Мы хотим подчеркнуть гуманитарную мысль, что нет плохих животных, и каждый хочет жить, как любой человек. Клещ в принципе не плохой и не хороший, он просто есть, и нужно о нем знать. Безусловно, клещ – один из символов тайги, Уральских гор. Мы считаем, что он вполне подходит для нашего региона, – рассказал один из авторов памятника.
Фото: gorobzor.ru
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В России поставили серебряный памятник клещу
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