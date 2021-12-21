В России подтвержден 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

– сообщила Анна Попова., – добавила она.За прошедшие сутки в России подтверждены 25 907 случаев заражения коронавирусом. Из-за COVID-19 в стране умерли 1027 пациентов. Вылечились 40 219 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.