В России подтвержден 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Количество выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции достигло 41. Такими данными поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.
– В Российской Федерации <...> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре, – сообщила Анна Попова.
– На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное еще и потому, что большая часть из них имеют иммунитет, – добавила она.
За прошедшие сутки в России подтверждены 25 907 случаев заражения коронавирусом. Из-за COVID-19 в стране умерли 1027 пациентов. Вылечились 40 219 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.