В России подтвердили 31 096 новых случаев заражения COVID-19

– уточняется в сообщении.Кроме того, за последние 24 часа инфекция в стране унесла жизни 1182 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 283 644.За сутки в России вылечились 34 615 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. За все время выздоровели 8 565 091 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.