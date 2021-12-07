В России подтвердили 31 096 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России подтвердили у 31 096 пациентов. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
– За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни, – уточняется в сообщении.
Кроме того, за последние 24 часа инфекция в стране унесла жизни 1182 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 283 644.
За сутки в России вылечились 34 615 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. За все время выздоровели 8 565 091 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.