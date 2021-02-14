В России пятую неделю подряд число выздоровевших после коронавируса превышает число заболевших

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России продолжает снижаться. За семь дней в стране выявили на 10,5% меньше инфицированных, чем неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

С 8 по 14 февраля штаб сообщил о 104 602 заразившихся против 116 842 за предыдущие семь дней. В Москве при этом подтвердили 12 454 случая заражения - на 8,8% меньше, чем с 1 по 7 февраля.

Число уже выздоровевших россиян увеличилось на 136 891 по сравнению с 156 206 неделей ранее. Пятую неделю подряд оно превышает количество выявленных случаев.

Доля уже вылечившихся после коронавируса продолжила рост: если в прошлое воскресенье она составляла 87,1%, то в это - 88,2%.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 14 185, это минимум с 15 октября. В Санкт-Петербурге выявлено 1099 случаев, в Московской области - 828, Нижегородской - 434, Воронежской - 354, Ростовской - 339.

Общее количество инфицированных достигло 4 071 883. В настоящее время в России болеют 398 656 человек.

По материалам БЕЛТА