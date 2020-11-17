В России проходит отзыв 69 051 автомобиля Toyota и Lexus, которые были проданы с 3 октября 2013 года по настоящее время. Кампания охватывает ряд моделей, в которые установлены дефектные топливные насосы, сообщает Motor.ru.
В список отзывных авто вошли модели Toyota (Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200), а также 11 моделей Lexus и их модификации (ES 350, GS 250, GS 350 и GS 450H, GX 460, IS 200T, LC 500, LS 350, LS 460, LS 500 и LS 600H, LX 570, NX 200T, RC 200T, RC 350, RX 200T, RX 350, RX 350L и RX 450H, а также ES 200 и ES 250).
Есть вероятность, что названые машины, сошедшие с конвейера за последние семь лет, оборудованы топливными насосами низкого давления, в которых может быть установлена недостаточно плотная крыльчатка. Данная проблема способна привести к проникновению топлива в материал крыльчатки, из-за чего та будет деформироваться или расклеиваться. В некоторых случаях может произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что способно негативно сказаться на работоспособности.
Узнать, попадает ли авто под отзыв, можно по списку VIN-номеров, который находится на сайте Росстандарта. На дефектных машинах бесплатно заменят топливный насос. Отмечается, что отзывная кампания начнется 18 ноября текущего года.
Фото: Lexus
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В России отзывают более 69 тысяч автомобилей Toyota и Lexus, выпущенных с 2013 года
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