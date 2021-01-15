В России оценили планы Конгресса на импичмент Байдена

Контекст: ранее о намерении инициировать импичмент Джозефу Байдену заявила член Палаты представителей США Тейлор Грин.– написал Пушков в своем Telegram-канале.При этом он отметил: это будет невозможно до 2022-го, когда должны состояться выборы в Конгресс. Если на них республиканцы преодолеют разрыв в пять мест и обойдут демократов, они смогут объявить импичмент, пользуясь своим большинством.– уверен сенатор.Ранее Палата представителей объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу после массовых протестов у Капитолия 6 января. Он стал первым президентом в истории США, которому дважды вынесли импичмент.