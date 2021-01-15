В России оценили планы Конгресса на импичмент Байдена

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков предположил, что демократ может повторить путь своего предшественника и столкнуться с процедурой импичмента. Его комментарий касательно событий в США приводит РИА Новости.
Контекст: ранее о намерении инициировать импичмент Джозефу Байдену заявила член Палаты представителей США Тейлор Грин.
«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом он отметил: это будет невозможно до 2022-го, когда должны состояться выборы в Конгресс. Если на них республиканцы преодолеют разрыв в пять мест и обойдут демократов, они смогут объявить импичмент, пользуясь своим большинством.
«Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента», – уверен сенатор.
Ранее Палата представителей объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу после массовых протестов у Капитолия 6 января. Он стал первым президентом в истории США, которому дважды вынесли импичмент.
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Фото: РЕЙТЕР