В России отменили ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий и поставки мяса птицы с двух предприятий

Россельхознадзор с 6 июля отменяет ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий, сообщили в ведомстве. Речь идет о Бобруйском мясокомбинате, мясокомбинате "Поставский", Березовском комбинате кооперативной промышленности, Слуцком мясокомбинате, компании "Акдимол", Ошмянском мясокомбинате и Могилевском мясокомбинате.

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Решение принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем Премьер-министра Беларуси Александром Субботиным, которые состоялись 3 июля в формате телеконференции, проинформировали в ведомстве. Принятое решение опирается на гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхозпрода и на основании представленных ранее материалов, говорится в сообщении.

Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель).

"До завершения интеграции информационных систем стран — членов ЕАЭС Россельхознадзор в пунктах приема уведомлений на российско-белорусском участке границы будет оформлять уведомления на грузы, следующие транзитом из Беларуси через Россию в адрес предприятий из других стран ЕАЭС, а затем фиксировать факт убытия товара с территории РФ в ППУ, расположенные на российско-казахстанском участке границы", — отметили в ведомстве.

Также принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба" и готовых мясных изделий, прошедших термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы, с ОАО "Брестский мясокомбинат".

"Продукция данных компаний, выработанная с 6 июля, будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", — проинформировали в Россельхознадзоре.