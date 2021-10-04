В России отменили массовые мероприятия из-за COVID-19

Массовые мероприятия в России в связи с распространением коронавирусной инфекции отменены, передает РИА Новости.
"Массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", – уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в настоящее время нет ни одного субъекта страны, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч.
"И от тысячи до трех тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", – обратила внимание Анна Попова.